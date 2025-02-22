В Польше сомневаются, что США отключат оплачиваемые ею Starlink в Украине

Варшава платит и будет платить в дальнейшем за спутниковый Интернет для Украины, заявил польский вице-премьер

Кшиштоф Гавковский (Фото: Marcin Obara/EPA)

Вице-премьер – министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский не считает возможным отключение в Украине терминалов спутниковой связи Starlink, которые передала и оплачивает Варшава. Свое мнение по этому вопросу он высказал в социальной сети X (бывший Twitter).

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Чиновник заявил, что Польша купила Starlink, которые передала Украине. Он добавил, что Варшава платит и будет платить в дальнейшем за спутниковый Интернет для Украины.

"Я не могу представить, чтобы кто-то мог решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша", – подчеркнул Гавковский.

22 февраля 2025 года Reuters писало, что в США заговорили о возможности прекращения доступа Украины к Starlink на фоне разногласий по соглашению о полезных ископаемых.

Глава ЦПД Коваленко заверил, что США не отключат спутниковую связь Starlink в Украине. Он добавил, что если это произойдет, то есть альтернатива.