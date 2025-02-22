У Польщі сумніваються, що США відключать оплачувані нею Starlink в Україні

Варшава платить і платитиме надалі за супутниковий інтернет для України, заявив польський віцепрем'єр

Кшиштоф Гавковський (Фото: Marcin Obara / EPA)

Віцепремʼєр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський не вважає можливим відключення в Україні терміналів супутникового звʼязку Starlink, які передала та оплачує Варшава. Свою думку з цього питання він висловив у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Урядовець заявив, що Польща купила Starlink, які передала Україні. Він додав, що Варшава платить і платитиме надалі за супутниковий інтернет для України.

"Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща", – акцентував Гавковський.

22 лютого 2025 року Reuters писало, що у США заговорили про можливість припинення доступу України до Starlink на тлі розбіжностей щодо угоди про корисні копалини.

Очільник ЦПД Коваленко запевнив, що США не відключать супутниковий зв'язок Starlink в Україні. Він додав, що якщо це станеться, то є альтернатива.