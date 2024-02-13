Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони повідомила, що росіяни закуповують термінали супутникового зв'язку Starlink через арабські країни. Їх вони використовують для війни проти України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Розвідникам вдалося перехопити радіоповідомлення, в якому окупанти обговорюють можливість закупівлі Starlink.

Один із загарбників заявив, що у нього "поганий зв'язок", другий відповів, що "араби привозять усе: проводи, вайфай, роутер". Вартість закупівлі термінала супутникового зв'язку, за словами окупанта, 200 000 рублів.

12 лютого представник ГУР Андрій Юсов заявив, що росіяни закуповують термінали Starlink через контрабанду.

Американський мільярдер, власник компанії SpaceX Ілон Маск категорично заперечує новини про те, що SpaceX продає РФ термінали Starlink. Він заявив, що компанія прямо чи опосередковано не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net 10 лютого 2024 року сказав, що масштаб використання росіянами Starlink на війні зростає. "Це починає набирати системного характеру", ― заявив він.

11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Читайте також: "Істерика" чи підтримка росіян. Що відомо про Starlink в окупантів