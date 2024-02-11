"Інтернет є". Перехоплення ГУР з-під Бахмута підтвердило, що росіяни мають Starlink
Головне управління розвідки Міноборони України у неділю, 11 лютого, опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink.
У ньому один з окупантів говорить: "Застосунок встановили, всім пояснив. Starlink працює, інтернет є".
Розвідка вказує, що це перехоплення – з позицій 83-ї десантно-штурмової бригади РФ, яка зараз діє у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.
Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net в суботу сказав, що масштаб використання росіянами Starlink на війні зростає. "Це починає набирати системного характеру", ― заявив він.
У SpaceX, коментуючи відповідну інформацію у Х (Twitter) 8 лютого, заявили, що не ведуть жодних справ із російським урядом чи його військовими.
"SpaceX ніколи не продавала Starlink у Росії, а також не відправляла обладнання до РФ. Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони брешуть своїм клієнтам", – заявили у компанії.
Але йдеться не про Росію, а про окуповану нею частину східної та південної України.
На мапі Starlink вказано, що компанія надає покриття майже на всій території України, крім окупованих з 2014-го року районів Донецької і Луганської областей, а також Криму і Севастополя.
- У березні 2023 року повідомлялося, що Starlink блокує термінали українських військових не лише у зоні бойових дій чи на окупованій території, а й на воді.
- У червні Пентагон підтвердив, що купує послуги широкосмугового зв'язку Starlink компанії SpaceX для забезпечення зв'язку в Україні. У Міноборони США зазначили, що Маск вже не зможе відключати термінали.
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