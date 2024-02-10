ГУР підтвердило використання росіянами Starlink на передовій, і це стає системним

Скриншот, наданий виданню Defense One

Американське видання Defense One, посилаючись на неназвані джерела в українському війську, повідомило, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив LIGA.net цю інформацію.

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"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру", – прокоментував Юсов.

За даними одного із співрозмовників Defense One, українські війська вперше виявили використання Росією пристроїв, підключених до супутника, кілька місяців тому. Другий співрозмовник журналістів сказав, що динаміка використання зростає.

"Прямо зараз російські війська, схоже, використовують десятки терміналів Starlink на довгому фронті. Коли у них будуть сотні, нам буде важко жити", – сказав один із співрозмовників.

У SpaceX, коментуючи відповідну інформацію у Х 8 лютого, заявили, що не ведуть жодних справ із російським урядом чи його військовими.

"SpaceX ніколи не продавала Starlink у Росії, а також не відправляла обладнання в Росію. Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів", – заявили у компанії.

Також там наголосили, що якщо SpaceX отримує інформацію про використання терміналів підсанкційною або неавторизованою стороною, то розслідує це і вживає заходів для дезактивації термінала, якщо інформація підтверджується.

У березні 2023 року повідомлялося, що Starlink блокує термінали українських військових не лише у зоні бойових дій чи на окупованій території, а й на воді.

У червні Пентагон підтвердив, що купує послуги широкосмугового зв'язку Starlink компанії SpaceX для забезпечення зв'язку в Україні. У Міноборони США зазначили, що Маск вже не зможе відключати термінали.

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