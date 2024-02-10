ГУР подтвердило использование россиянами Starlink на фронте, и это становится системным

Скриншот, предоставленный изданию Defense One

Американское издание Defense One, ссылаясь на неназванные источники в украинском войске, сообщило, что Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink в Украине. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил LIGA.net эту информацию.

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"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер", – прокомментировал Юсов.

По данным одного из собеседников Defense One, украинские войска впервые обнаружили использование Россией устройств, подключенных к спутнику, несколько месяцев назад. Второй собеседник журналистов сказал, что динамика использования растет.

"Прямо сейчас российские войска, похоже, используют десятки терминалов Starlink на длинном фронте. Когда у них будут сотни, нам будет тяжело жить", – сказал один из собеседников.

В SpaceX, комментируя соответствующую информацию в Х 8 февраля, заявили, что не ведут никаких дел с российским правительством или его военными.

"SpaceX никогда не продавала Starlink в России, а также не отправляла оборудование в Россию. Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих клиентов", – заявили в компании.

Также там подчеркнули, что если SpaceX получает информацию об использовании терминалов подсанкционной или неавторизованной стороной, то расследует это и принимает меры для дезактивации терминала, если информация подтверждается.

В марте 2023 года сообщалось, что Starlink блокирует терминалы украинских военных не только в зоне боевых действий или на оккупированной территории, но и на воде.

В июне Пентагон подтвердил, что покупает услуги широкополосной связи Starlink компании SpaceX для обеспечения связи в Украине. В Минобороны США отметили, что Маск уже не сможет отключать терминалы.

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