"Интернет есть". Перехват ГУР из-под Бахмута подтвердил, что у россиян появился Starlink

Главное управление разведки Минобороны Украины в воскресенье, 11 февраля, опубликовало перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink .

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В нем один из оккупантов говорит: "Приложение установили, всем объяснил. Starlink работает, интернет есть".

Разведка указывает, что этот перехват – с позиций 83-й десантно-штурмовой бригады РФ, которая сейчас действует в Донецкой области вблизи Клещиевки и Андреевки.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net в субботу сказал, что масштаб использования россиянами Starlink на войне растет. "Это начинает набирать системный характер", ― заявил он.

В SpaceX, комментируя соответствующую информацию в Х (Twitter) 8 февраля, заявили, что не ведут никаких дел с российским правительством или его военными.

"SpaceX никогда не продавала Starlink в России, а также не отправляла оборудование в РФ. Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они врут своим клиентам", – заявили в компании.

Но речь идет не о России, а об оккупированной ею части восточной и южной Украины.

На карте Starlink указано, что компания предоставляет покрытие почти на всей территории Украины, кроме оккупированных с 2014 года районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя.

В марте 2023 года сообщалось, что Starlink блокирует терминалы украинских военных не только в зоне боевых действий или на оккупированной территории, но и на воде.

В июне Пентагон подтвердил, что покупает услуги широкополосной связи Starlink компании SpaceX для обеспечения связи в Украине. В Минобороны США отметили, что Маск уже не сможет отключать терминалы.

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