Маск заперечив передавання Росії терміналів Starlink: Це категорична неправда

Ілон Маск зазначив, що "у ряді неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink"

Ілон Маск (Фото: EPA)

Американський мільярдер, власник компанії SpaceX Ілон Маск категорично заперечив новини про те, що SpaceX продає РФ термінали Starlink. Він заявив, що компанія прямо чи опосередковано не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії, написав він у своїй соцмережі Х (раніше Twitter).

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"У ряді неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, Starlink не продавалися прямо чи опосередковано Росії", — написав він.

Головне управління розвідки Міноборони України 11 лютого, опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net в суботу сказав, що масштаб використання росіянами Starlink на війні зростає.

"Це починає набирати системного характеру", ― заявив він.

У SpaceX, коментуючи відповідну інформацію у Х (Twitter) 8 лютого, заявили, що не ведуть жодних справ із російським урядом чи його військовими. Однак, йдеться не про Росію, а про окуповану нею частину східної та південної України.

На мапі Starlink вказано, що компанія надає покриття майже на всій території України, крім окупованих з 2014-го року районів Донецької та Луганської областей, а також Криму і Севастополя.

У березні 2023 року повідомлялося, що Starlink блокує термінали українських військових не лише у зоні бойових дій чи на окупованій території, а й на воді.

У червні Пентагон підтвердив, що купує послуги широкосмугового зв'язку Starlink компанії SpaceX для забезпечення зв'язку в Україні. У Міноборони США зазначили, що Маск вже не зможе відключати термінали.

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