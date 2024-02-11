Маск опроверг передачу России терминалов Starlink: Это категорическая неправда

Илон Маск отметил, что "в ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink"

Илон Маск (Фото: EPA)

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск категорически отрицает новости о том, что SpaceX продает РФ терминалы Starlink. Он заявил, что компания прямо или косвенно не продавала системы спутниковой связи Starlink России, написал он в своей соцсети Х (ранее Twitter).

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"В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорическая неправда. Насколько нам известно, Starlink не продавались прямо или косвенно России", – написал он.

Главное управление разведки Минобороны Украины 11 февраля опубликовало перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net в субботу сказал, что масштаб использования россиянами Starlink на войне растет.

"Это начинает набирать системный характер", ― заявил он.

В SpaceX, комментируя соответствующую информацию в Х (Twitter) 8 февраля, заявили, что не ведут никаких дел с российским правительством или его военными. Однако речь идет не о России, а об оккупированной ею части восточной и южной Украины.

На карте Starlink указано, что компания предоставляет покрытие почти на всей территории Украины, кроме оккупированных с 2014 года районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя.

В марте 2023 года сообщалось, что Starlink блокирует терминалы украинских военных не только в зоне боевых действий или на оккупированной территории, но и на воде.

В июне Пентагон подтвердил, что покупает услуги широкополосной связи Starlink компании SpaceX для обеспечения связи в Украине. В Минобороны США отметили, что Маск уже не сможет отключать терминалы.

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