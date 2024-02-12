Маск каже, що не продавав Starlink Росії. ГУР: Роблять ставку на це, хочемо нейтралізувати

Юсов заявив, що росіяни везуть Starlink контрабандою, термінали відкрито продаються в інтернеті

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія провозить термінали Starlink через контрабанду. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, РФ везе такі вантажі через треті країни.

Він наголосив, що росіяни відкрито продають термінали в інтернеті.

"Зараз застосування в армії Росії стало більш системним і налагодженим. Окупанти роблять ставку на ці пристрої, працюємо над нейтралізацією цієї загрози", – сказав Юсов.

Раніше ж американський мільярдер, власник компанії SpaceX Ілон Маск категорично заперечує новини про те, що SpaceX продає РФ термінали Starlink. Він заявив, що компанія прямо чи опосередковано не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії.

У березні 2023 року повідомлялося, що Starlink блокує термінали українських військових не лише у зоні бойових дій чи на окупованій території, а й на воді.

У червні Пентагон підтвердив, що купує послуги широкосмугового зв'язку Starlink компанії SpaceX для забезпечення зв'язку в Україні.

У Міноборони США наголосили, що Маск уже не зможе відключати термінали.

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