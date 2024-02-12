Маск говорит, что не продавал Starlink РФ. ГУР: Делают ставку на это, хотим нейтрализовать

Юсов заявил, что россияне везут Starlink контрабандой, терминалы открыто продаются в интернете

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Россия провозит терминалы Starlink через контрабанду. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, РФ везет подобные грузы через третьи страны.

Он отметил, что россияне открыто продают терминалы в интернете.

"Сейчас применение в армии России стало большее системным и налаженным. Оккупанты делают ставку на эти устройства, работаем над нейтрализацией этой угрозы", — сказал Юсов.

Ранее американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск категорически отрицает новости о том, что SpaceX продает РФ терминалы Starlink. Он заявил, что компания прямо или косвенно не продавала системы спутниковой связи Starlink России.

В марте 2023 года сообщалось, что Starlink блокирует терминалы украинских военных не только в зоне боевых действий или на оккупированной территории, но и на воде.

В июне Пентагон подтвердил, что покупает услуги широкополосной связи Starlink компании SpaceX для обеспечения связи в Украине.

В Минобороны США отметили, что Маск уже не сможет отключать терминалы.

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