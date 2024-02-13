Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны сообщила, что россияне закупают терминалы спутниковой связи Starlink через арабские страны. Их они используют для войны против Украины.

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Разведчикам удалось перехватить радиосообщение, в котором оккупанты обсуждают возможность закупки Starlink.

Один из захватчиков заявил, что у него "плохая связь", второй ответил, что "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер". Стоимость закупки терминала спутниковой связи, по словам оккупанта, 200 000 рублей.

12 февраля представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что россияне закупают терминалы Starlink через контрабанду.

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск категорически отрицает новости о том, что SpaceX продает РФ терминалы Starlink. Он заявил, что компания прямо или косвенно не продавала системы спутниковой связи Starlink России.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net 10 февраля 2024 года сказал, что масштаб использования россиянами Starlink на войне растет. "Это начинает приобретать системный характер", ― заявил он.

11 февраля ГУР опубликовало перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.

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