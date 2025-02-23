Буданов опроверг блокировку Starlink для украинских военных

Вместо этого фиксируется блокировка "серых" систем у оккупантов – были дни, когда отключались целые подразделения захватчиков, отметил глава ГУР

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Пока нет никакой системной работы по блокированию спутниковых систем связи Starlink, которыми пользуются украинские военные. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время форума. Украина. Год 2025".

"Пожалуйста, успокойтесь с этим вопросом", – отметил он.

В то же время, за последние полторы недели, фиксируются случаи блокировки так называемых "серых старлинков" у оккупантов, непосредственно на линии боестолкновения с российской стороны, добавил Буданов.

По его словам, такие случаи не единичны – и были дни, когда от Starlink отключались целые подразделения захватчиков.

Речь идет о терминалах Starlink, которые россияне контрабандой получают через третьи страны.