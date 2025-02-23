Буданов опроверг блокировку Starlink для украинских военных
Пока нет никакой системной работы по блокированию спутниковых систем связи Starlink, которыми пользуются украинские военные. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время форума.
"Пожалуйста, успокойтесь с этим вопросом", – отметил он.
В то же время, за последние полторы недели, фиксируются случаи блокировки так называемых "серых старлинков" у оккупантов, непосредственно на линии боестолкновения с российской стороны, добавил Буданов.
По его словам, такие случаи не единичны – и были дни, когда от Starlink отключались целые подразделения захватчиков.
Речь идет о терминалах Starlink, которые россияне контрабандой получают через третьи страны.
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