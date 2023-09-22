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Пентагон уклав контракт із Маском на послуги Starlink для України: Забезпечимо ЗСУ зв'язком

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22.09.2023, 11:38
Пентагон уклав контракт із Маском на послуги Starlink для України: Забезпечимо ЗСУ зв'язком - Фото
Пет Райдер (Фото: Пентагон)

У міністерстві оборони США заявили, що уклали контракт із компанією Starlink мільярдера Ілона Маска для допомоги Україні. Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, контракт із Starlink укладається для підтримки України.

"З міркувань безпеки операцій через критичний характер цих систем ми просто не зможемо надати додаткову інформацію про конкретні можливості або деталі роботи цих послуг", — сказав Райдер.

Він зазначив, що кінцевою метою контракту є забезпечення Сил оборони необхідною інфраструктурою супутникового зв'язку.

12 вересня сенаторка від Демократичної партії США Елізабет Воррен закликала провести розслідування щодо Маска та його рішення щодо відключення Starlink навколо Криму. За її словами, "зовнішня політика має проводитися урядом, а не одним мільярдером".

  • В уривку з біографії Маска йдеться про те, що в 2022 році він розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.
  • Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там включати за запитом України.
  • The Washington Post розповіла подробиці цього епізоду: результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів.

Читайте також: Маска звинувачують у держзраді за відмову включити Starlink у Криму. Відповідь: США не воюють із РФ

Дмитро Гриниченко
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Ілон Масквійнапентагонвійськова допомогаStarlinkПет Райдер
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