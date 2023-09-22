Пентагон заключил контракт с Маском на услуги Starlink для Украины: Обеспечим ВСУ связью

В министерстве обороны США заявили, что заключили контракт с компанией Starlink миллиардера Илона Маска для помощи Украине. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, контракт со Starlink заключается для поддержки Украины.

"По соображениям безопасности операций из-за критического характера этих систем мы просто не сможем предоставить дополнительную информацию о конкретных возможностях или деталях работы этих услуг", — сказал Райдер.

Он отметил, что конечная цель контракта — обеспечение Сил обороны необходимой инфраструктурой спутниковой связи.

12 сентября сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен призвала провести расследование в отношении Маска и его решения по отключению Starlink вокруг Крыма. По ее словам, "внешняя политика должна проводиться правительством, а не одним миллиардером".

В отрывке из биографии Маска говорится, что в 2022 году он распорядился выключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.

Маск уточнил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался ее там включать по запросу Украины.

The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: результатом срыва операции стал захват российскими оккупантами неповрежденных экземпляров украинских морских дронов.

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