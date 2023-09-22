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Пентагон заключил контракт с Маском на услуги Starlink для Украины: Обеспечим ВСУ связью

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22.09.2023, 11:38
Пентагон заключил контракт с Маском на услуги Starlink для Украины: Обеспечим ВСУ связью - Фото
Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

В министерстве обороны США заявили, что заключили контракт с компанией Starlink миллиардера Илона Маска для помощи Украине. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, контракт со Starlink заключается для поддержки Украины. 

"По соображениям безопасности операций из-за критического характера этих систем мы просто не сможем предоставить дополнительную информацию о конкретных возможностях или деталях работы этих услуг", — сказал Райдер.

Он отметил, что конечная цель контракта — обеспечение Сил обороны необходимой инфраструктурой спутниковой связи.

12 сентября сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен призвала провести расследование в отношении Маска и его решения по отключению Starlink вокруг Крыма. По ее словам, "внешняя политика должна проводиться правительством, а не одним миллиардером".

  • В отрывке из биографии Маска говорится, что в 2022 году он распорядился выключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.
  • Маск уточнил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался ее там включать по запросу Украины.
  • The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: результатом срыва операции стал захват российскими оккупантами неповрежденных экземпляров украинских морских дронов.

Читайте также: Маска обвиняют в госизмене за отказ включить Starlink в Крыму. Ответ: США не воюют с РФ

Дмитрий Гриниченко
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