"Огромные риски". В Раде возразили, что Маск готов отключить Starlink для Украины
Пока нет готовности по отключению Украины от системы спутниковой связи Starlink, это имело бы "огромные риски" для американского миллиардера и чиновника Илона Маска. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказала народная депутат от Голоса Александра Устинова во время специальной встречи YES.
"Я не слышу сейчас готовности по [отключению] старлинков. Когда-то, очень давно, об этом говорили: что это была идея Маска, что это можно будет использовать, но я не вижу [готовности это сделать]. Потому что мы за это платим – это, извините, не гуманитарка", – рассказала политика.
Если Маск отключит Starlink для Украины, то покажет всему миру, что эта технология "чистой воды оружие, когда ты можешь просто страну взять и всю ее армию выключить", считает Устинова.
По ее словам, это создаст огромные риски, в том числе экономические, для миллиардера – будет расторжение контрактов с его компанией.
После скандала стало известно, что Минобороны США заключило со SpaceX контракт на Starlink для Украины. Инцидент 2022 года расследовал комитет Сената США.
- 22 февраля Reuters заявило, что в США заговорили о возможности прекращения доступа Украины к системам Starlink компании SpaceX на фоне разногласий по соглашению о редкоземельных металлах. Маск опроверг информацию о том, что Украина может потерять доступ к Starlink.
- 23 февраля глава ГУР Буданов сообщил, что пока нет никакой системной работы по блокированию Starlink, которыми пользуются украинские военные.
- В то же время, добавил он, за последние полторы недели фиксируются случаи блокирования так называемых "серых старлинков" у оккупантов, непосредственно на линии боестолкновения с российской стороны.