"Огромные риски". В Раде возразили, что Маск готов отключить Starlink для Украины

Илон Маск (Фото: EPA)

Пока нет готовности по отключению Украины от системы спутниковой связи Starlink, это имело бы "огромные риски" для американского миллиардера и чиновника Илона Маска. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказала народная депутат от Голоса Александра Устинова во время специальной встречи YES.

"Я не слышу сейчас готовности по [отключению] старлинков. Когда-то, очень давно, об этом говорили: что это была идея Маска, что это можно будет использовать, но я не вижу [готовности это сделать]. Потому что мы за это платим – это, извините, не гуманитарка", – рассказала политика.

Если Маск отключит Starlink для Украины, то покажет всему миру, что эта технология "чистой воды оружие, когда ты можешь просто страну взять и всю ее армию выключить", считает Устинова.

По ее словам, это создаст огромные риски, в том числе экономические, для миллиардера – будет расторжение контрактов с его компанией.

Выключал ли Маск Starlink в Украине раньше? В 2023 году произошел скандал из-за



После скандала стало известно, что Минобороны США В 2023 году произошел скандал из-за отрывка из биографии Маска , согласно которому он в 2022-м распорядился выключить Starlink в Крыму, чтобы сорвать атаку Украины против российского Черноморского флота. Сам миллиардер заявлял , что не выключал системы, а отказался ее включать по запросу Украины. Глава военной разведки Буданов также говорил , что Маск не выключал терминалы, а с тех пор, как сеть спутниковой связи включили над Крымом, проблем не было.После скандала стало известно, что Минобороны США заключило со SpaceX контракт на Starlink для Украины. Инцидент 2022 года расследовал комитет Сената США.