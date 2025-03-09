Маск: Starlink ніколи не вимкне свої термінали в Україні

Мільярдер зазначив, що його проєкт "не використав би це як розмінну монету"

Ілон Маск (Фото: Al Drago / EPA)

Американський підприємець та чиновник Ілон Маск заявив, що його проєкт Starlink ніколи не вимкне свої термінали супутникового зв'язку в Україні. Про це він написав у своїй соцмережі X.

"Щоб бути максимально зрозумілим, незалежно від того, наскільки я не згоден із політикою України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали", – написав він.

Він пояснив, що у попередніх заявах стверджував, що без Starlink "українські лінії зв'язку зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть заглушити всі інші комунікації".

Він наголосив, що його проєкт ніколи б не пішов на вимкнення Starlink для України й "не використав би це як розмінну монету".

Чи вимикав Маск Starlink в Україні раніше? У 2023 році стався скандал через



Після скандалу стало відомо, що Міноборони США У 2023 році стався скандал через уривок із біографії Маска , згідно з яким він у 2022-му він розпорядився вимкнути Starlink у Криму, щоб зірвати атаку України проти російського Чорноморського флоту. Сам мільярдер заявляв , що не вимикав системи, а відмовився її вмикати на запит України. Очільник воєнної розвідки Буданов також говорив , що Маск не вимикав термінали, а відтоді, як мережу супутникового зв'язку увімкнули над Кримом, проблем не було.Після скандалу стало відомо, що Міноборони США уклало зі SpaceX контракт на Starlink для України. Інцидент 2022 року розслідував комітет Сенату США.

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