Маск: Starlink ніколи не вимкне свої термінали в Україні
Американський підприємець та чиновник Ілон Маск заявив, що його проєкт Starlink ніколи не вимкне свої термінали супутникового зв'язку в Україні. Про це він написав у своїй соцмережі X.
"Щоб бути максимально зрозумілим, незалежно від того, наскільки я не згоден із політикою України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали", – написав він.
Він пояснив, що у попередніх заявах стверджував, що без Starlink "українські лінії зв'язку зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть заглушити всі інші комунікації".
Він наголосив, що його проєкт ніколи б не пішов на вимкнення Starlink для України й "не використав би це як розмінну монету".
Чи вимикав Маск Starlink в Україні раніше?У 2023 році стався скандал через уривок із біографії Маска, згідно з яким він у 2022-му він розпорядився вимкнути Starlink у Криму, щоб зірвати атаку України проти російського Чорноморського флоту. Сам мільярдер заявляв, що не вимикав системи, а відмовився її вмикати на запит України. Очільник воєнної розвідки Буданов також говорив, що Маск не вимикав термінали, а відтоді, як мережу супутникового зв'язку увімкнули над Кримом, проблем не було.
Після скандалу стало відомо, що Міноборони США уклало зі SpaceX контракт на Starlink для України. Інцидент 2022 року розслідував комітет Сенату США.
- Напередодні Маск заявив: "Я буквально викликав Путіна на бій віч-на-віч через Україну, а моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнується, якщо я її вимкну". Це був один із серії його антиукраїнських дописів.
- Натомість голова МЗС Польщі Сікорський заявив, що його країна шукатиме альтернативи системам Starlink для України, якщо компанія SpaceX виявиться ненадійним постачальником.
- Держсекретар США Рубіо у відповіді Сікорському заявив, що ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. Він закликав свого колегу подякувати, оскільки нібито "без Starlink Україна б цю війну давно програла, і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею".