"Просто вигадуєте". У Трампа заявили, що ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink

Держсекретар Рубіо захотів вдячності від польського колеги Сікорського, нібито без Starlink "Україна б цю війну давно програла і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею"

Марко Рубіо (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ніхто не погрожував відключити Україну від системи супутникового зв'язку Starlink. Посадовець опублікував такий допис у соцмережі X у відповідь на повідомлення міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

За словами Рубіо, його польський колега "просто вигадує" й ніхто не погрожував відключати Україну від Starlink.

"І скажіть спасибі, бо без Starlink Україна б цю війну давно програла і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею", – заявив держсекретар США.

Напередодні власник компанії SpaceX Ілон Маск написав: "Я буквально викликав Путіна на бій віч-на-віч через Україну, а моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнується, якщо я її вимкну". Це був один із серії його антиукраїнських дописів.

Натомість голова МЗС Польщі Сікорський заявив, що його країна шукатиме альтернативи системам Starlink для України, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником.

Посадовець зауважував, що Міністерство цифровізації Польщі оплачує "старлінки" для України – й витрати становлять близько $50 млн на рік.

Маск же відповів: "Помовч, маленька людина. Ви платите крихітну частку вартості. І немає ніякої заміни Starlink".