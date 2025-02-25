Starlink спростував чутки про можливе припинення роботи в Україні
У проєкті Starlink заявили, що "повністю віддані" наданню послуг Україні та заперечили чутки щодо можливого припинення роботи їхнього супутникового зв'язку у країні.
"Starlink повністю відданий наданню послуг Україні. Будь-які чутки про протилежне категорично неправдиві", – йдеться у дописі проєкту в соцмережі X, опублікованому 24 лютого.
Раніше, 22 лютого, агенція Reuters заявила, що у Штатах заговорили про можливість припинення доступу України до систем Starlink на тлі розбіжностей щодо угоди про рідкісноземельні метали.
Натомість власник компанії SpaceX, до якої належить Starlink, мільярдер і чиновник Ілон Маск заперечив інформацію про те, що Україна може втратити доступ до системи.
Чи вимикав Маск Starlink в Україні раніше?У 2023 році стався скандал через уривок з біографії Маска, згідно з яким він у 2022-му він розпорядився вимкнути Starlink у Криму, щоб зірвати атаку України проти російського Чорноморського флоту. Сам мільярдер заявляв, що не вимикав системи, а відмовився її вмикати на запит України. Очільник воєнної розвідки Буданов також говорив, що Маск не вимикав термінали, а відтоді, як мережу супутникового зв'язку увімкнули над Кримом, проблем не було.
Після скандалу стало відомо, що Міноборони США уклало зі SpaceX контракт на Starlink для України. Інцидент 2022 року розслідував комітет Сенату США.
- 23 лютого очільник ГУР Буданов повідомив, що наразі немає жодної системної роботи з блокування Starlink, якими користуються українські військові.
- Водночас, додав він, упродовж останніх півтора тижня фіксуються випадки блокування так званих "сірих старлінків" в окупантів, безпосередньо на лінії боєзіткнення з російського боку.