Starlink спростував чутки про можливе припинення роботи в Україні

Starlink (Фото: сайт виробника)

У проєкті Starlink заявили, що "повністю віддані" наданню послуг Україні та заперечили чутки щодо можливого припинення роботи їхнього супутникового зв'язку у країні.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Starlink повністю відданий наданню послуг Україні. Будь-які чутки про протилежне категорично неправдиві", – йдеться у дописі проєкту в соцмережі X, опублікованому 24 лютого.

Раніше, 22 лютого, агенція Reuters заявила, що у Штатах заговорили про можливість припинення доступу України до систем Starlink на тлі розбіжностей щодо угоди про рідкісноземельні метали.

Натомість власник компанії SpaceX, до якої належить Starlink, мільярдер і чиновник Ілон Маск заперечив інформацію про те, що Україна може втратити доступ до системи.

Читайте також Альтернативи є: наскільки фронт залежний від Starlink і чим його замінити

Чи вимикав Маск Starlink в Україні раніше? У 2023 році стався скандал через



Після скандалу стало відомо, що Міноборони США У 2023 році стався скандал через уривок з біографії Маска , згідно з яким він у 2022-му він розпорядився вимкнути Starlink у Криму, щоб зірвати атаку України проти російського Чорноморського флоту. Сам мільярдер заявляв , що не вимикав системи, а відмовився її вмикати на запит України. Очільник воєнної розвідки Буданов також говорив , що Маск не вимикав термінали, а відтоді, як мережу супутникового зв'язку увімкнули над Кримом, проблем не було.Після скандалу стало відомо, що Міноборони США уклало зі SpaceX контракт на Starlink для України. Інцидент 2022 року розслідував комітет Сенату США.