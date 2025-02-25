Starlink опроверг слухи о возможном прекращении работы в Украине

Starlink (Фото: сайт производителя)

В проекте Starlink заявили, что "полностью отданы" предоставлению услуг Украине и отрицали слухи о возможном прекращении работы их спутниковой связи в стране.

"Starlink полностью отдан предоставлению услуг Украине. Любые слухи о противоположном категорически неправдивы", – говорится в сообщении проекта в соцсети X, опубликованном 24 февраля.

Ранее, 22 февраля, агентство Reuters заявило, что в Штатах заговорили о возможности прекращения доступа Украины к системам Starlink на фоне разногласий по соглашению о редкоземельных металлах.

В то же время владелец компании SpaceX, к которой принадлежит Starlink, миллиардер и чиновник Илон Маск опроверг информацию о том, что Украина может потерять доступ к системе.

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Выключал ли Маск Starlink в Украине раньше? В 2023 году произошел скандал из-за



После скандала стало известно, что Минобороны США В 2023 году произошел скандал из-за отрывка из биографии Маска , согласно которому он в 2022-м распорядился выключить Starlink в Крыму, чтобы сорвать атаку Украины против российского Черноморского флота. Сам миллиардер заявлял , что не выключал систему, а отказался ее включать по запросу Украины. Глава военной разведки Буданов также говорил , что Маск не выключал терминалы, а с тех пор как сеть спутниковой связи включили над Крымом, проблем не было.После скандала стало известно, что Минобороны США заключило со SpaceX контракт на Starlink для Украины. Инцидент 2022 расследовал комитет Сената США.