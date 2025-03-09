У Польщі відповіли Маску щодо Starlink для України: Будемо змушені шукати інших постачальників

Сікорський нагадав, що його країна витрачає на "старлінки" для України близько $50 млн на рік

Радослав Сікорський (Фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

Польща шукатиме альтернативи системам супутникового зв'язку Starlink для України, якщо компанія SpaceX виявиться ненадійним постачальником. Про це міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський написав у соцмережі X.

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Посадовець відреагував на допис власника компанії SpaceX Ілона Маска, який заявив: "Я буквально викликав Путіна на бій віч-на-віч через Україну, а моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнується, якщо я її вимкну". Це був один з серії його антиукраїнських дописів.

Сікорський нагадав, що Міністерство цифровізації Польщі оплачує "старлінки" для України, й ці витрати становлять близько $50 млн на рік.

"Відкинувши етику погроз жертві агресії, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших", – написав міністр.

Раніше, наприкінці лютого, польський міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський повідомив, що уряд країни не лише забезпечує половину всіх терміналів Starlink, що діють в Україні, але й планує значно збільшити їх кількість – уже замовлено додаткові 5000 пристроїв.