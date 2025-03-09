У Польщі відповіли Маску щодо Starlink для України: Будемо змушені шукати інших постачальників
Польща шукатиме альтернативи системам супутникового зв'язку Starlink для України, якщо компанія SpaceX виявиться ненадійним постачальником. Про це міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський написав у соцмережі X.
Посадовець відреагував на допис власника компанії SpaceX Ілона Маска, який заявив: "Я буквально викликав Путіна на бій віч-на-віч через Україну, а моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнується, якщо я її вимкну". Це був один з серії його антиукраїнських дописів.
Сікорський нагадав, що Міністерство цифровізації Польщі оплачує "старлінки" для України, й ці витрати становлять близько $50 млн на рік.
"Відкинувши етику погроз жертві агресії, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших", – написав міністр.
Раніше, наприкінці лютого, польський міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський повідомив, що уряд країни не лише забезпечує половину всіх терміналів Starlink, що діють в Україні, але й планує значно збільшити їх кількість – уже замовлено додаткові 5000 пристроїв.
- 22 лютого 2025 року агенція Reuters заявила, що у Штатах заговорили про можливість припинення доступу України до систем Starlink на тлі розбіжностей щодо угоди про корисні копалини.
- Натомість Маск заперечив інформацію про те, що Україна може втратити доступ до системи. Згодом у Starlink заявили, що "повністю віддані" наданню послуг Україні та заперечили чутки щодо можливого припинення роботи їхнього супутникового зв'язку у країні.
- 3 березня Politico повідомило, що ЄС шукає альтернативу Starlink для України на випадок відключення від системи. У французькій компанії Eutelsat Communications SA заявили, що їм знадобиться кілька місяців, щоб завезти в Україну достатню кількість терміналів для заміни Starlink. Детальніше про те, на скільки фронт залежний від "старлінків" і чим його замінити, читайте у великому тексті LIGA.net.