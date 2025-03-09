В Польше ответили на слова Маска о Starlink для Украины: Будем искать других поставщиков
Польша будет искать альтернативу системам спутниковой связи Starlink для Украины, если компания SpaceX окажется ненадежным поставщиком. Об этом министр иностранных дел страны Радослав Сикорский написал в соцсети X.
Чиновник отреагировал на сообщение владельца компании SpaceX Илона Маска, заявившего: "Я буквально вызвал Путина на бой лицом к лицу из-за Украины, а моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта разрушится, если я ее выключу". Это было одно из серии его антиукраинских сообщений.
Сикорский напомнил, что Министерство цифровизации Польши оплачивает "старлинки" для Украины, и эти расходы составляют около $50 млн в год.
"Отбросив этику угроз жертве агрессии, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других", – написал министр.
Ранее, в конце февраля, польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский сообщил, что правительство страны не только обеспечивает половину всех действующих в Украине терминалов Starlink, но и планирует значительно увеличить их количество – уже заказаны дополнительные 5000 устройств.
- 22 февраля 2025 года агентство Reuters заявило, что в Штатах заговорили о возможности прекращения доступа Украины к системам Starlink на фоне разногласий по соглашению о полезных ископаемых.
- Маск опроверг информацию о том, что Украина может потерять доступ к системе. Впоследствии в Starlink заявили, что "полностью преданы" предоставлению услуг Украине и отрицали слухи о возможном прекращении работы их спутниковой связи в стране.
- 3 марта Politico сообщило, что ЕС ищет альтернативу Starlink для Украины на случай отключения от системы. Во французской компании Eutelsat Communications SA заявили, что им понадобится несколько месяцев, чтобы ввезти в Украину достаточное количество терминалов для замены Starlink. Детальнее о том, на сколько фронт зависим от "старлинков" и чем его заменить, читайте в большом тексте LIGA.net.