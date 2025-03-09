"Без нее фронт рухнет". Маск говорит, что "бросил вызов" Путину, передав Украине Starlink
Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск считает, что "бросил вызов" российскому диктатору Владимиру Путину, предоставив Украине системы спутниковой связи Starlink. В то же время он заявил, что ему надоела многолетняя российско-украинская война.
Сначала Маск опубликовал сообщение, в котором призвал ввести санкции против 10 украинских олигархов, мол, это ключ к завершению войны. Однако после критики пользователей X, подчеркнувших, что бизнесмен критикует только Украину и никогда – Россию, Маск написал:
"Я буквально вызвал Путина на бой лицом к лицу из-за Украины, а моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта разрушится, если я ее выключу".
Он добавил, что его уже тошнит от "многолетней бойни в тупике, где Украина неизбежно проигрывает".
"Каждый, кому это действительно не безразлично, кто действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась. Мир сейчас!", - подытожил Маск.
- 22 февраля 2025 года агентство Reuters заявило, что в Штатах заговорили о возможности прекращения доступа Украины к системам Starlink на фоне разногласий по соглашению о полезных ископаемых.
- В свою очередь владелец компании SpaceX, к которой принадлежит Starlink, миллиардер и чиновник Илон Маск опроверг информацию о том, что Украина может потерять доступ к системе.
- 3 марта Politico писал, что ЕС ищет альтернативу Starlink для Украины в случае отключения от системы.