"Без нее фронт рухнет". Маск говорит, что "бросил вызов" Путину, передав Украине Starlink

Американский миллиардер заявил, что его Starlink является основой украинской армии, и "вся линия фронта рухнет", если он выключит систему

Илон Маск (Фото: ЕРА)

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск считает, что "бросил вызов" российскому диктатору Владимиру Путину, предоставив Украине системы спутниковой связи Starlink. В то же время он заявил, что ему надоела многолетняя российско-украинская война.

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Сначала Маск опубликовал сообщение, в котором призвал ввести санкции против 10 украинских олигархов, мол, это ключ к завершению войны. Однако после критики пользователей X, подчеркнувших, что бизнесмен критикует только Украину и никогда – Россию, Маск написал:

"Я буквально вызвал Путина на бой лицом к лицу из-за Украины, а моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта разрушится, если я ее выключу".

Он добавил, что его уже тошнит от "многолетней бойни в тупике, где Украина неизбежно проигрывает".

"Каждый, кому это действительно не безразлично, кто действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась. Мир сейчас!", - подытожил Маск.