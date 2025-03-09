"Без неї фронт обвалиться". Маск каже, що "кинув виклик" Путіну, передавши Україні Starlink
Американський мільярдер та глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск вважає, що "кинув виклик" російському диктатору Володимиру Путіну, надавши Україні системи супутникового зв'язку Starlink. Водночас він заявив, що йому набридла багаторічна російсько-українська війна.
Спочатку Маск опублікував допис, у якому закликав запровадити санкції проти 10 українських олігархів, мовляв, це є ключем до завершення війни. Однак після критики користувачів X, які наголосили, що бізнесмен критикує тільки Україну і ніколи -– Росію, Маск написав:
"Я буквально викликав Путіна на бій віч-на-віч через Україну, а моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнується, якщо я її вимкну".
Він додав, що його вже нудить від "багаторічної бійні в глухому куті, де Україна неминуче програє".
"Кожен, кому це справді небайдуже, хто справді думає і справді розуміє, хоче, щоб м'ясорубка зупинилася. Мир зараз!" – підсумував Маск.
- 22 лютого 2025 року агенція Reuters заявила, що у Штатах заговорили про можливість припинення доступу України до систем Starlink на тлі розбіжностей щодо угоди про корисні копалини.
- Натомість власник компанії SpaceX, до якої належить Starlink, мільярдер і чиновник Ілон Маск заперечив інформацію про те, що Україна може втратити доступ до системи.
- 3 березня Politico писав, що ЄС шукає альтернативу Starlink для України на випадок відключення від системи.