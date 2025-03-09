"Просто вигадуєте". У Трампа заявили, що ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ніхто не погрожував відключити Україну від системи супутникового зв'язку Starlink. Посадовець опублікував такий допис у соцмережі X у відповідь на повідомлення міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.
За словами Рубіо, його польський колега "просто вигадує" й ніхто не погрожував відключати Україну від Starlink.
"І скажіть спасибі, бо без Starlink Україна б цю війну давно програла, і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею", – заявив держсекретар США.
ОНОВЛЕНО. Сікорський відповів: "Дякую, Марко, за підтвердження того, що хоробрі солдати України можуть розраховувати на життєвоважливий інтернет-сервіс, наданий спільно США та Польщею. Разом Європа та Сполучені Штати можуть допомогти Україні досягти справедливого миру".
Напередодні власник компанії SpaceX Ілон Маск написав: "Я буквально викликав Путіна на бій віч-на-віч через Україну, а моя система Starlink є основою української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнується, якщо я її вимкну". Це був один із серії його антиукраїнських дописів.
Натомість голова МЗС Польщі Сікорський заявив, що його країна шукатиме альтернативи системам Starlink для України, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником.
Посадовець зауважував, що Міністерство цифровізації Польщі оплачує "старлінки" для України – й витрати становлять близько $50 млн на рік.
Маск же відповів: "Помовч, маленька людина. Ви платите крихітну частку вартості. І немає ніякої заміни Starlink".
- 22 лютого 2025 року агенція Reuters заявила, що у Штатах заговорили про можливість припинення доступу України до систем Starlink на тлі розбіжностей щодо угоди про корисні копалини.
- Натомість Маск заперечив інформацію про те, що Україна може втратити доступ до системи. Згодом у Starlink заявили, що "повністю віддані" наданню послуг Україні та заперечили чутки щодо можливого припинення роботи їхнього супутникового зв'язку у країні.
- 3 березня Politico повідомило, що ЄС шукає альтернативу Starlink для України на випадок відключення від системи. У французькій компанії Eutelsat Communications SA заявили, що їм знадобиться кілька місяців, щоб завезти в Україну достатню кількість терміналів для заміни Starlink. Детальніше про те, наскільки фронт залежний від "старлінків" і чим його замінити, читайте у великому тексті LIGA.net.