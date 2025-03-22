Италия поставила на паузу переговоры о Starlink для армии и правительства

Страна стала более осторожной по заключению договора на 1,5 млрд евро из-за "сейсмических изменений в геополитике", вызванных США, отмечает Bloomberg

Илон Маск (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Италия поставила на паузу переговоры о развертывании терминалов спутниковой связи Starlink в военных и государственных программах, сообщил министр обороны страны Гвидо Крозетто. Об этом политик рассказал в интервью La Repubblica, передает агентство Bloomberg.

"Мне кажется, что все приостановилось также потому, что обсуждение перешло от Starlink к заявлениям от лица и относительно него (наверное, речь идет о владельце проекта Илоне Маске. – Ред.)", – заявил чиновник.

Крозетто отметил, что "мы не говорим о технических деталях" и после того, как споры утихнут, вернется технический подход.

"Главное остается неизменным: что наиболее полезно и безопасно для страны", – добавил министр.

Италия стала более осторожной по заключению договора на 1,5 млрд евро со Starlink из-за "сейсмических изменений в геополитике", вызванных администрацией США, отмечает Bloomberg. Премьер страны Джорджа Мелони заявила министрам, что смена геополитики требует альтернативы Starlink.

Собеседники агентства, знакомые с ситуацией, заявили, что одним из возможных вариантов для защищенной спутниковой связи может стать французский Eutelsat Communications SA.

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