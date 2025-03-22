"Балістика може з'явитися й над Канзасом". Трамп хоче "Золотий купол" для США, але є проблеми – CNN

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Військові посадовці США намагаються розробити протиракетну систему "Золотий купол", і Білий дім повідомив, що не шкодуватиме коштів для виконання програми, що є одним з пріоритетів Пентагону за часів президентства Дональда Трампа. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на поінформовані анонімні джерела.

За даними медіа, Трамп хоче створити систему протиракетної оборони космічного базування, здатну захистити всі Штати від сучасних балістичних і гіперзвукових ракет.

Назва "Золотий купол" – це спроба адміністрації президента США провести ребрендинг "нечітких планів" розробки системи протиракетної оборони на кшталт ізраїльського "Залізного купола".

У той час як Пентагон прагне скоротити бюджети, Білий дім наказав військовим посадовцям забезпечити відображення майбутнього фінансування "Золотого купола" в нових кошторисах на 2026-2030 роки – проте сама система, окрім назви, залишається невизначеною, розповіли джерела.

"Просто зараз "Золотий купол" – це лише ідея", – розповів один співрозмовник, знайомий з внутрішніми обговореннями проєкту. Він додав, що у розробці може перебувати технологія, яка, у випадку її масштабування, може бути застосована для "Купола", але наразі обговорення носять винятково концептуальний характер.

Джерело зазначило, що це робить прогнозування майбутніх витрат майже неможливим, хоча проєкт, ймовірно, потребуватиме мільярдів доларів на будівництво та обслуговування.

Трамп неодноразово наполягав на тому, що Штатам потрібна програма протиракетної оборони, схожої на ізраїльський "Залізний купол", але ці системи на порядок відрізняються одна від одної.

По-перше, Ізраїль "крихітний", тому країну реально покрити на 100% радарами та комбінаціями мобільних та стаціонарних систем-перехоплювачів, заявив співбесідник, знайомий з внутрішніми обговореннями "Золотого купола".

"Як ви збираєтеся зробити це в Сполучених Штатах? Ви не можете зробити це лише на кордонах та береговій лінії, оскільки міжконтинентальні балістичні ракети можуть знову увійти до атмосфери над Канзасом (штат у самому центрі Америки. – Ред.)", – наголосив співбесідник.

Попри це, пише CNN, Трамп видав указ під час першого тижня перебування на посаді, згідно з яким міністр оборони Піт Гегсет повинен до 28 березня надати план розробки та впровадження протиракетного щита наступного покоління.

Виконувач обов'язків заступника голови Пентагону з питань закупівель та забезпечення Стівен Морані підтверджував, що робота над "Золотим куполом" ведеться.

Водночас чиновники Міноборони переглядають бюджетні пропозиції відомства на 2026 рік, щоб відповідати пріоритетам Гегсета. Відповідні положення були викладені в меморандумі, переданому вищому керівництву минулого тижня, і вони являють собою "серйозний перегляд стратегічних військових цілей", пише CNN з посиланням на копію документа.

Зокрема, меморандум конкретно наказує керівництву Пентагону зосередитися на зміцненні протиракетної оборони США за допомогою "Золотого купола" Трампа, додає медіа.

Водночас лишається незрозумілим, скільки грошей Пентагон попросить для проєкту у своїй бюджетній пропозиції або як посадовці визначать обсяг необхідного фінансування.

Інше джерело заявило медіа, що впровадження такого "Золотого купола" зруйнує чинну стабільність, яку забезпечує ядерне стримування.

"Якщо ви впроваджуєте щось, що, на думку ваших опонентів з ядерною зброєю, є надійним контрзаходом, який просто зводить нанівець їх ядерний арсенал, то тепер ви покладете край стабільності [ядерного] стримування, тому що ви полегшили США можливість безкарно завдати ядерного удару по них. Якби я був Китаєм, якби я був Росією, моя впевненість у тому, що США не вдарять по нас ядерною ракетою під час кризи, стає все меншою і меншою", – розповів співбесідник.