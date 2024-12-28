Ексглава Пентагону Панетта: Ми повинні дати Україні еквівалент Залізного купола

Леон Панетта (Фото: Justin Lane/EPA)

Сполучені Штати повинні надати Україні еквівалент Залізного купола, який використовує Ізраїль, вважає американський політик і урядовець, який працював у адміністраціях демократів, міністр оборони США (2011-2013), директор Центрального розвідувального управління (2009–2011), а з 2013-го голова Panetta Institute for Public Policy Леон Панетта. Таку думку він висловив в коментарі LIGA.net.

Коментуючи погрози державам НАТО з боку Росії він заявив, що головне для США – дати зрозуміти Москві, що Вашингтон готовий застосувати військову силу. На думку колишнього очільника Пентагона, єдине, що розуміє російський диктатор Володимир Путін – мова сили.

"Маємо дати йому [Путіну] чітко зрозуміти, що за жодних обставин не дозволимо Росії досягти успіху в Україні. Це означає надання Києву передової зброї, можливості бити по цілях у Росії, якщо потрібно, щоб знищувати дрони й ракети ще до атак ними по українській землі", – наголосив Панетта.

Він додав, що США повинні дати Україні еквівалент Залізного купола, який використовує Ізраїль. Панетта констатував, що Ізраїль здатен збити понад 90% ракет, які недавно летіли з Ірану та інших країн.

"Київ повинен мати таку саму здатність. Нам слід дати більше зараз. Бо ціль в тому, щоб дати Україні можливість повернути собі ініціативу у війні й дати Путіну зрозуміти, що він не зможе досягти успіху", – стверджує він.