Экс-глава Пентагона Панетта: Мы должны дать Украине эквивалент Железного купола

Леон Панетта (Фото: Justin Lane/EPA)

Соединенные Штаты должны предоставить Украине эквивалент Железного купола, который использует Израиль, считает американский политик и чиновник, работавший в администрациях демократов, министр обороны США (2011-2013), директор Центрального разведывательного управления (2009–2011), а с 2013-го глава Panetta Institute for Public Policy Леон Панетта. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net.

Комментируя угрозы государствам НАТО со стороны России, он заявил, что главное для США – дать понять Москве, что Вашингтон готов применить военную силу. По мнению бывшего главы Пентагона, единственное, что понимает российский диктатор Владимир Путин – язык силы.

"Должны дать ему [Путину] четко понять, что ни при каких обстоятельствах не позволим России добиться успеха в Украине. Это означает предоставление Киеву передового оружия, возможности бить по целям в России, если нужно, чтобы уничтожать дроны и ракеты еще до их атак по украинской земле", – подчеркнул Панетта.

Он добавил, что США должны дать Украине эквивалент Железного купола, используемого Израилем. Панетта констатировал, что Израиль способен сбить более 90% ракет, недавно летевших из Ирана и других стран.

"У Киева должна быть такая же способность. Нам следует дать больше сейчас. Ибо цель в том, чтобы дать Украине возможность вернуть себе инициативу в войне и дать Путину понять, что он не сможет добиться успеха", – утверждает он.