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ЗСУ оцінили систему ППО "Залізний купол": Працює круто, але по Ізраїлю б'ють масовано

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 11:36
ЗСУ оцінили систему ППО
Робота системи "Залізний купол" (Фото: EPA/ATEF SAFADI)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що "Залізний купол" — це "крута система" протиповітряної оборони, але вона не може збити всі ракети в разі удару в кілька тисяч цілей. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.

За його словами, територія Ізраїлю фактично дорівнює одній українській області, а терористи ХАМАС завдавали зосереджених ударів.
Він зазначив, що по ізраїльській території били не лише ракетами, а й реактивною артилерією та безпілотниками.

"Залізний купол" — крута система, яка може перехоплювати навіть РСЗВ, але якщо масований удар у кілька тисяч, то зрозуміло, що все збити не вдасться. В українських реаліях територія більша, відповідно і більше розосередження", — заявив Ігнат.

ДОВІДКА. "Залізний купол" — тактична система протиракетної оборони, призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 км. Розроблена ізраїльською компанією Rafael. Кожна батарея може захищати територію площею 150 кв. км.

Складається з багатоцільової станції радіолокації EL/M-2084, яка призначена для точної ідентифікації цілі й визначення траєкторії її польоту. Оскільки близько 75% ракет не влучають у ціль, РЛС проводить обчислення траєкторії і не видає команду на перехоплення, якщо згідно з розрахунками ракета впаде у ненаселений район. Це дає змогу суттєво знизити фінансові витрати на використання "Залізного купола".

Також в батареї є центр управління вогнем і три пускові установки з 20 ракетами-перехоплювачами "Тамір". Довжина ракети: 3 м, діаметр: 160 мм, маса: 90 кг. Боєголовка має неконтактний підривник. Ціна однієї батареї становить, за різними оцінками, від $50 млн до $170 млн.

Колишній міністр оборони Резніков минулого року говорив, що "Залізний купол" не буде ефективним в Україні — він не захищає від крилатих та балістичних ракет.

  • 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили прорив із сектору Гази на південь Ізраїлю. У той же день уряд заявив про запровадження надзвичайного стану в країні.
  • 8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.
  • 9 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі повідомив, що армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС із усіх міст на кордоні з сектором Гази та повернула контроль.

Дивіться також: "Ми розпочали. Ізраїль переможе". Нетаньягу опублікував відео ударів по сектору Гази

Дмитро Гриниченко
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