ВСУ оценили систему ПВО "Железный купол": Работает круто, но по Израилю бьют массированно

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что "Железный купол" — это "крутая система" противовоздушной обороны, но она не может сбить все ракеты при ударе в несколько тысяч целей. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, территория Израиля фактически равна одной украинской области, а террористы ХАМАС наносили сосредоточенные удары.

Он отметил, что по израильской территории били не только ракетами, но и реактивной артиллерией и беспилотниками.

"Железный купол" – крутая система, которая может перехватывать даже РСЗО, но, если массированный удар в несколько тысяч, то, понятно, что всё сбить не удастся. В украинских реалиях территория больше, соответственно и больше рассредоточение", — заявил Игнат.

СПРАВКА. "Железный купол" — тактическая система противоракетной обороны, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 км. Разработана израильской компанией Rafael. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 кв км. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. . "Железный купол" — тактическая система противоракетной обороны, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 км. Разработана израильской компанией Rafael. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 кв км. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. Состоит из многоцелевой радиолокационной станции EL/M-2084, которая предназначена для точной идентификации цели и определения траектории ее полета. Поскольку около 75 % ракет не попадают в цель, РЛС проводит вычисление траектории и не выдаёт команду на перехват, если, согласно расчетам, ракета упадет в ненаселенный район. Это позволяет существенно снизить финансовые затраты на использование "Железного купола". Также в батарее есть центр управления огнем и три пусковые установки с 20-ю ракетами-перехватчиками "Тамир". Длина ракеты: 3 м, диаметр: 160 мм, масса: 90 кг. Боеголовка имеет неконтактный взрыватель. Цена одной батареи составляет, по разным оценкам, от $50 до 170 млн.

Бывший министр обороны Резников в прошлом году говорил, что "Железный купол" не будет эффективным в Украине – он не защищает от крылатых и баллистических ракет.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.

8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.

9 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

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