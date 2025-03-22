"Баллистика может появиться и над Канзасом". Трамп хочет "Золотой купол" для Штатов – CNN

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Военные чиновники США пытаются разработать противоракетную систему "Золотой купол", и Белый дом сообщил, что не будет жалеть средств для выполнения программы, являющейся одним из приоритетов Пентагона во времена президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные анонимные источники.

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По данным медиа, Трамп хочет создать систему противоракетной обороны космического базирования, способную оградить все Штаты от современных баллистических и гиперзвуковых ракет.

Название "Золотой купол" – это попытка администрации президента США провести ребрендинг "нечетких планов" разработки системы противоракетной обороны наподобие израильского "Железного купола".

В то время как Пентагон стремится сократить бюджеты, Белый дом приказал военным чиновникам обеспечить отражение будущего финансирования "Золотого купола" в новых сметах на 2026-2030 годы – однако сама система, кроме названия, остается неопределенной, рассказали источники.

"Прямо сейчас "Золотой купол" – это всего лишь идея", – рассказал один собеседник, знакомый с внутренними обсуждениями проекта. Он добавил, что в разработке может находиться технология, которая, в случае ее масштабирования, применима для "Купола", но сейчас обсуждения носят исключительно концептуальный характер.

Источник отметил, что это делает прогнозирование будущих расходов почти невозможным, хотя проект, вероятно, потребует миллиардов долларов на строительство и обслуживание.

Трамп неоднократно настаивал на том, что Штатам нужна программа противоракетной обороны, похожая на израильский "Железный купол", но эти системы на порядок отличаются друг от друга.

Во-первых, Израиль "крошечный", поэтому страну реально покрыть на 100% радарами и комбинациями мобильных и стационарных систем-перехватчиков, заявил собеседник, знакомый с внутренними обсуждениями "Золотого купола".

"Как вы собираетесь сделать это в Соединенных Штатах? Вы не можете сделать это только на границах и береговой линии, поскольку межконтинентальные баллистические ракеты могут снова войти в атмосферу над Канзасом (штат в самом центре Америки. – Ред.)", – подчеркнул собеседник.

Несмотря на это, пишет CNN, Трамп издал указ в первую неделю пребывания в должности, согласно которому министр обороны Пит Хегсет должен до 28 марта предоставить план разработки и внедрения противоракетного щита следующего поколения.

Исполняющий обязанности заместителя главы Пентагона по вопросам закупок и обеспечения Стивен Морани подтверждал, что работа над "Золотым куполом" ведется.

В то же время чиновники Минобороны пересматривают бюджетные предложения ведомства на 2026 год, чтобы соответствовать приоритетам Хегсета. Соответствующие положения были изложены в меморандуме, переданном высшему руководству на прошлой неделе, и они представляют собой "серьезный пересмотр стратегических военных целей", пишет CNN со ссылкой на копию документа.

В частности, меморандум конкретно предписывает руководству Пентагона сосредоточиться на укреплении противоракетной обороны США с помощью "Золотого купола" Трампа, добавляет СМИ.

В то же время остается неясным, сколько денег Пентагон попросит для проекта в своем бюджетном предложении или как чиновники определят объем необходимого финансирования.

Другой источник заявил медиа, что внедрение такого "Золотого купола" разрушит действующую стабильность, которую обеспечивает ядерное сдерживание.

"Если вы внедряете что-то, что, по мнению ваших оппонентов с ядерным оружием, является надежной контрмерой, которая просто сводит на нет их ядерный арсенал, то теперь вы положите конец стабильности [ядерного] сдерживания, потому что вы облегчили США возможность безнаказанно нанести ядерный удар по ним. Будь я Китаем, будь я Россией, моя уверенность в том, что США не ударит по нам ядерной ракетой во время кризиса, становится все меньше и меньше", – рассказал собеседник.