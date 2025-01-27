Пентагон анонсировал указ Трампа о создании в США системы наподобие "Железного купола"
В скором времени будет больше распоряжений президента США Дональда Трампа, касающихся американской армии, в частности, о создании в стране системы противоракетной обороны наподобие "Железного купола". Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит газета The Hill.
"На подходе еще несколько указов, которые мы полностью поддерживаем. Об устранении DEI [политики разнообразия, равноправия и инклюзивности] в Пентагоне, о восстановлении военнослужащих, вытесненных через мандаты COVID, о "Железном куполе"", — заявил Хегсет.
Он добавил, что подписание новых указов Трампом "проходит быстро".
В материале говорится, что с момента вступления в должность неделю назад Трамп подписал ряд указов, включая возобновление на должностях военнослужащих, уволенных из армии за отказ получить вакцину против COVID-19. Они получат свой прежний ранг и полную заработную плату вместе со льготами.
Кроме того, американский президент планирует подписать указ, запрещающий трансгендерам служить в армии.
- 13 ноября 2024 года Трамп объявил, что назначит на должность министра обороны ведущего республиканского телеканала Fox News и ветерана американской Национальной гвардии Хегсета.
- 25 января 2025 года Сенат США утвердил кандидатуру Хегсета в должности главы Пентагона, решающий голос за него отдал Вэнс.