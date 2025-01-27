Пентагон анонсировал указ Трампа о создании в США системы наподобие "Железного купола"

Пит Хегсет (Фото: Shawn Thew/EPA)

В скором времени будет больше распоряжений президента США Дональда Трампа, касающихся американской армии, в частности, о создании в стране системы противоракетной обороны наподобие "Железного купола". Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит газета The Hill.

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"На подходе еще несколько указов, которые мы полностью поддерживаем. Об устранении DEI [политики разнообразия, равноправия и инклюзивности] в Пентагоне, о восстановлении военнослужащих, вытесненных через мандаты COVID, о "Железном куполе"", — заявил Хегсет.

Он добавил, что подписание новых указов Трампом "проходит быстро".

В материале говорится, что с момента вступления в должность неделю назад Трамп подписал ряд указов, включая возобновление на должностях военнослужащих, уволенных из армии за отказ получить вакцину против COVID-19. Они получат свой прежний ранг и полную заработную плату вместе со льготами.

Кроме того, американский президент планирует подписать указ, запрещающий трансгендерам служить в армии.

СПРАВКА "Железный купол" – это мобильная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems. Система способна замечать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные на расстоянии от четырех до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. В 2015 году купол получил возможность уничтожать беспилотники. Особенность системы, которая делает ее столь эффективной для Израиля, но в то же время не абсолютно универсальной – ее нацеленность на конкретные специфические угрозы и ракеты малой дальности. "Железный купол" – это мобильная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems. Система способна замечать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные на расстоянии от четырех до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. В 2015 году купол получил возможность уничтожать беспилотники. Особенность системы, которая делает ее столь эффективной для Израиля, но в то же время не абсолютно универсальной – ее нацеленность на конкретные специфические угрозы и ракеты малой дальности.

13 ноября 2024 года Трамп объявил, что назначит на должность министра обороны ведущего республиканского телеканала Fox News и ветерана американской Национальной гвардии Хегсета.

25 января 2025 года Сенат США утвердил кандидатуру Хегсета в должности главы Пентагона, решающий голос за него отдал Вэнс.