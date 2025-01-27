Пентагон анонсировал указ Трампа о создании в США системы наподобие "Железного купола"
Пит Хегсет (Фото: Shawn Thew/EPA)

В скором времени будет больше распоряжений президента США Дональда Трампа, касающихся американской армии, в частности, о создании в стране системы противоракетной обороны наподобие "Железного купола". Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит газета The Hill.

"На подходе еще несколько указов, которые мы полностью поддерживаем. Об устранении DEI [политики разнообразия, равноправия и инклюзивности] в Пентагоне, о восстановлении военнослужащих, вытесненных через мандаты COVID, о "Железном куполе"", — заявил Хегсет.

Он добавил, что подписание новых указов Трампом "проходит быстро".

В материале говорится, что с момента вступления в должность неделю назад Трамп подписал ряд указов, включая возобновление на должностях военнослужащих, уволенных из армии за отказ получить вакцину против COVID-19. Они получат свой прежний ранг и полную заработную плату вместе со льготами.

Кроме того, американский президент планирует подписать указ, запрещающий трансгендерам служить в армии.

СПРАВКА
"Железный купол" – это мобильная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems. Система способна замечать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные на расстоянии от четырех до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. В 2015 году купол получил возможность уничтожать беспилотники. Особенность системы, которая делает ее столь эффективной для Израиля, но в то же время не абсолютно универсальной – ее нацеленность на конкретные специфические угрозы и ракеты малой дальности.
  • 13 ноября 2024 года Трамп объявил, что назначит на должность министра обороны ведущего республиканского телеканала Fox News и ветерана американской Национальной гвардии Хегсета.
  • 25 января 2025 года Сенат США утвердил кандидатуру Хегсета в должности главы Пентагона, решающий голос за него отдал Вэнс.
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