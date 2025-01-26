Кадры и закупка оружия. Вэнс назвал ожидания от нового главы Пентагона

Джей Ди Вэнс и Пит Хексет (Фото: Ron Sachs/EPA)

Первоочередной задачей Пита Хегсета в должности главы Пентагона будет решить проблемы в оборонном ведомстве. Об этом в интервью CBS News сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

"Послушайте, я думаю, что Пит – разрушитель, и многим людям не нравится это разрушение", – сказал он, вспоминая голосование по кандидатуре Хегсета в Сенате.

Как пояснил Вэнс, за последние 40 лет США "не выиграли ни одной войны", поэтому оборонное ведомство нуждается в серьезных изменениях.

Вице-президент подчеркнул, что первоочередной задачей Хегсета будет "решить проблемы в Министерстве обороны", которые, по его словам, включают увеличение количества набранных кадров и исправление "невероятно сломанного" процесса закупки оружия.

"Если вы посмотрите, где мы находимся с развитием искусственного интеллекта, развитием технологий беспилотников и беспилотных летательных аппаратов, мы должны действительно изменить способ финансирования закупок оружия и способ вооружения наших войск", — акцентировал Вэнс.