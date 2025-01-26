Кадри й закупівля зброї. Венс назвав очікування від нового очільника Пентагону

Джей Ді Венс і Піт Гегсет (Фото: Ron Sachs/EPA)

Першочерговим завданням Піта Гегсета на посаді очільника Пентагона буде розв'язати проблеми в оборонному відомстві. Про це в інтерв’ю CBS News повідомив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс.

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"Послухайте, я думаю, що Піт – руйнівник, і багатьом людям не подобається це руйнування", – сказав він, згадуючи голосування щодо кандидатури Гегсета в Сенаті.

Як пояснив Венс, за останні 40 років США "не виграли жодної війни", тому оборонне відомство потребує серйозних змін.

Віцепрезидент наголосив, що першочерговим завданням Гегсета буде "розв'язати проблеми в Міністерстві оборони", які, за його словами, включають збільшення кількості набраних кадрів і виправлення "неймовірно зламаного" процесу закупівлі зброї.

"Якщо ви подивитесь на те, де ми знаходимося з розвитком штучного інтелекту, розвитком технологій безпілотників і безпілотних літальних апаратів, ми повинні дійсно змінити спосіб фінансування закупівель зброї та спосіб озброєння наших військ", – акцентував Венс.