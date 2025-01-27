Пентагон анонсував указ Трампа про створення у США системи на кшталт "Залізного купола"

Піт Гегсет (Фото: Shawn Thew/EPA)

Незабаром буде більше розпоряджень президента США Дональда Трампа, що стосуватимуться американської армії, зокрема, про створення в країні системи протиракетної оборони на кшталт "Залізного купола". Про це повідомив очільник Пентагону Піт Гегсет, його слова наводить газета The Hill.

"На підході ще кілька указів, які ми повністю підтримуємо. Про усунення DEI [політики різноманіття, рівноправності й інклюзивності] у Пентагоні, про відновлення військовослужбовців, які були витіснені через мандати COVID, про "Залізний купол"", – заявив Гегсет.

Він додав, що підписання нових указів Трампом "відбувається швидко".

У матеріалі йдеться, що з моменту вступу на посаду тиждень тому Трамп підписав низку указів, серед них і про поновлення на посадах військовослужбовців, які були звільнені з армії за відмову отримати вакцину проти COVID-19. Вони отримають свій колишній ранг і повну заробітну плату разом із пільгами.

Окрім цього, американський президент планує підписати указ, який забороняє трансгендерам служити в армії.

ДОВІДКА "Залізний купол" – це мобільна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems. Система здатна помічати та знищувати тактичні некеровані ракети й артилерійські снаряди, випущені з відстані від чотирьох до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам. У 2015 році купол отримав можливість знищувати безпілотники. Особливість системи, що робить її такою ефективною для Ізраїлю, але водночас не абсолютно універсальною, – її націленість на конкретні специфічні загрози й ракети малої дальності. "Залізний купол" – це мобільна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems. Система здатна помічати та знищувати тактичні некеровані ракети й артилерійські снаряди, випущені з відстані від чотирьох до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам. У 2015 році купол отримав можливість знищувати безпілотники. Особливість системи, що робить її такою ефективною для Ізраїлю, але водночас не абсолютно універсальною, – її націленість на конкретні специфічні загрози й ракети малої дальності.

13 листопада 2024 року Трамп оголосив, що призначить на посаду міністра оборони ведучого республіканського телеканалу Fox News і ветерана американської Національної гвардії Гегсета.

25 січня 2025 року Сенат США затвердив кандидатуру Гегсета на посаді очільника Пентагону, вирішальний голос за нього віддав Венс.