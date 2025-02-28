Трамп хоче зробити армію США інструментом партійної політики – ексглави Пентагону

Зазначається, що ексміністри вимагають притягти Трампа до відповідальності за свої дії

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

П'ять колишніх міністрів оборони США засудили звільнення голови Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна та низки старших офіцерів, назвавши це "безрозсудним". Вони також закликали Конгрес зупинити затвердження нових кандидатів, повідомляє Reuters.

Чотири ексміністри оборони, які працювали при адміністраціях демократів – Вільям Перрі, Леон Панетта, Чак Хейгел, Ллойд Остін, і Джеймс Меттіс, який був першим головою Пентагону при Дональді Трампі з 2017 до 2019 року включно, написали листа.

"Дії президента Трампа підривають наші повністю добровольчі сили й послаблюють нашу національну безпеку", – йдеться у листі.

Також глави Пентагону у "різкому листі" звинуватили президента США в тому, що він хоче перетворити аполітичну армію США на "інструмент партійної політики". Крім того, за їхніми словами, звільнення найвищих юристів армії, флоту та військово-повітряних сил Трамп використовує для "зняття правових обмежень влади президента".

"Звільнення Трампа порушують тривожні питання про бажання адміністрації політизувати армію. Ми, як і багато американців, серед яких і багато військових, змушені зробити висновок, що ці лідери звільняються з суто партійних причин", – йдеться у листі.

Також колишні міністри оборони попередили, що дії Пентагону можуть утримати американців від вибору військової сфери, якщо їхня кар'єра оцінюватиметься через призму партійної політики.

Вони звернулися до Конгресу та попросили притягнути Трампа до відповідальності за "безрозсудні дії".

"Сенатори повинні відмовитися затверджувати будь-які нові кандидатури Міністерства оборони, включно й кандидатуру відставного генерал-лейтенанта Дена Кейна на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів", – написали колишні міністри оборони.

Про звільнення Трампа стало відомо 21 лютого. Посади втратили генерал Браун і головнокомандувач ВМС адмірал Ліза Франкетті. Вона була першою жінкою-офіцером, яка очолила військову службу.

На посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів Трамп обрав генерала у відставці Дена Кейна.

Чинний міністр оборони США Піт Гегсет в інтерв'ю Fox News 23 лютого сказав, що генерал Браун був порядною людиною, але "невідповідним на цей час". Він також наголосив, що Трамп має право самостійно обирати свою команду.

3 лютого 2025 року стало відомо, що не працює головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівників електронною поштою поінформували, що приходити на роботу не потрібно.

5 лютого стало відомо, що ЦРУ запропонувало працівникам звільнення з виплатою компенсації.

16 лютого NBC повідомляв, що у Трампа хочуть поновити на роботі частину співробітників служби ядерної безпеки.