Пять бывших глав Пентагона назвали "безрассудными" увольнения Трампом военных в США

Отмечается, что экс-министры требуют привлечь Трампа к ответственности за свои действия

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Пять бывших министров обороны США осудили увольнение главы Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и ряда старших офицеров, назвав это "безрассудным". Они также призвали Конгресс остановить утверждение новых кандидатов, передает Reuters.

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Четыре экс-министра обороны, работавшие при администрациях демократов – Уильям Перри, Леон Панетта, Чак Хейгел, Ллойд Остин, и Джеймс Мэттис, который был первым главой Пентагона при Дональде Трампе с 2017 по 2019 год, написали письмо.

"Действия президента Трампа подрывают наши полностью добровольческие силы и ослабляют нашу национальную безопасность", – говорится в письме.

Также главы Пентагона обвинили президента США в том, что он хочет превратить аполитичную армию США в "инструмент партийной политики". Кроме того, по их словам, увольнения высших юристов армии, флота и военно-воздушных сил Трамп использует для "снятия правовых ограничений власти президента".

"Увольнения Трампа поднимают тревожные вопросы о желании администрации политизировать армию. Мы, как и многие американцы – включая многих военных – поэтому вынуждены сделать вывод, что эти лидеры увольняются по чисто партийным причинам", – говорится в письме.

Также бывшие министры обороны предупредили, что действия Пентагона могут удержать американцев от выбора военной сферы, если их карьера будет оцениваться через призму партийной политики.

Они обратились к Конгрессу и попросили привлечь Трампа к ответственности за "безрассудные действия".

"Сенаторы должны отказаться утверждать любые новые кандидатуры Министерства обороны, включая кандидатуру отставного генерал-лейтенанта Дэна Кейна на пост следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов", – написали бывшие министры обороны.

Об увольнениях Трампа стало известно 21 февраля. Должностей лишились генерал Браун и главнокомандующий ВМС адмирал Лиза Франкетти. Она была первой женщиной-офицером, которая возглавила военную службу.

На должность председателя Объединенного комитета начальников штабов Трамп выбрал генерала в отставке Дэна Кейна.

Действующий министр обороны США Пит Хегсет в интервью Fox News 23 февраля сказал, что генерал Браун был порядочным человеком, но "неподходящим на данный момент". Он также подчеркнул, что Трамп имеет право самостоятельно выбирать свою команду

3 февраля 2025 года стало известно, что не работает головной офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работников по электронной почте проинформировали, что приходить на работу не нужно.

5 февраля стало известно, что ЦРУ предложило сотрудникам увольнения с выплатой компенсации.

16 февраля NBC сообщал, что у Трампа хотят восстановить на работе часть сотрудников службы ядерной безопасности.