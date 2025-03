NYT пише, що Пентагон покаже Маску "секретний план" війни з Китаєм. У Трампа заперечують

Ілон Маск і Дональд Трамп (Фото: Al Drago POOL / EPA)

У п'ятницю, 21 березня, Міністерство оборони США проінформує старшого радника президента США Ілона Маска про план дій американських військ щодо будь-якої війни, яка може спалахнути з Китаєм. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на чотирьох офіційних осіб США.

Як зазначає видання, Маск не входить до військового командування, а також не є офіційним радником Трампа з військових питань, що стосуються Китаю. Тому мета, з якою Пентагон має намір розсекретити для Маска військові плани, незрозуміла.

Журналісти NYT припускають, що це пов'язано із планами Департаменту ефективності уряду (DOGE), який фактично очолює Маск, скоротити бюджет Пентагону. Відповідно, DOGE потрібно знати, які системи зброї використовуватимуться у можливій боротьбі з Китаєм.

Видання наголошує, що доступ мільярдера до військових таємниць Сполучених Штатів значно розширяє роль радника президента США в уряді.

Також це поставить питання конфлікту інтересів. Адже, з одного боку, Маск як виконавчий директор SpaceX і Tesla є провідним постачальником для Пентагону, а з іншого – має значні фінансові інтереси в Китаї.

Після публікації The New York Times офіційні особи Пентагону та президент США Дональд Трамп заперечили, що на зустрічі йтиметься про військові плани Штатів щодо Китаю.

"Це неформальна зустріч про інновації, ефективність і розумніше виробництво", – заявив міністр оборони Піт Гегсет.

Трамп додав, що "Китай навіть не згадуватимуть і не обговорюватимуть".

Водночас інформацію The New York Times підтвердили журналісти The Wall Street Journal також із посиланням на офіційних осіб США.