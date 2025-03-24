Илон Маск заявил, что сотрудники его DOGE ежедневно получают угрозы смерти
Американский миллиардер и чиновник Илон Маск заявил, что сотрудники его Департамента эффективности правительства (DOGE) ежедневно получают угрозы смерти. Об этом предприниматель рассказал на заседании правительства, передает агентство Reuters.
Деятельность DOGE по сокращению государственных расходов привела к увольнению десятков тысяч человек в разных ведомствах.
Несмотря на это, политика Маска не смогла предотвратить рост государственных расходов США до рекордных $603 млрд в феврале, сообщало издание Financial Times.
Также на фоне работы Маска в администрации Дональда Трампа и ультраправой позиции чиновника усилились протесты против объектов его компании Tesla, в том числе были случаи насилия.
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