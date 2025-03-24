Илон Маск заявил, что сотрудники его DOGE ежедневно получают угрозы смерти

Деятельность этого департамента привела к увольнениям десятков тысяч человек в разных ведомствах

Илон Маск (Фото: Samuel Corum / EPA)

Американский миллиардер и чиновник Илон Маск заявил, что сотрудники его Департамента эффективности правительства (DOGE) ежедневно получают угрозы смерти. Об этом предприниматель рассказал на заседании правительства, передает агентство Reuters.

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Деятельность DOGE по сокращению государственных расходов привела к увольнению десятков тысяч человек в разных ведомствах.

Несмотря на это, политика Маска не смогла предотвратить рост государственных расходов США до рекордных $603 млрд в феврале, сообщало издание Financial Times.

Также на фоне работы Маска в администрации Дональда Трампа и ультраправой позиции чиновника усилились протесты против объектов его компании Tesla, в том числе были случаи насилия.

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19 марта суд запретил команде Маска ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID) из-за вероятного нарушения Конституции США.

22 марта Пентагон начал расследование, предусматривающее тесты на полиграфе, чтобы отследить источники утечек информации о визите Маска.