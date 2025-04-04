Як виглядатимуть глобальні наслідки від мит Трампа: прогноз економіста Дубровського

Президент Трамп виступає під час оголошення нових мит (Фото: EPA-EFE/KENT NISHIMURA)

Впроваджені президентом США Дональдом Трампом нові мита спричинять розрив глобальних торгових ланцюжків, зменшення виробництва і здорожчання товарів, зменшення купівельної спроможності у світі, а передусім у США. Це потягне падіння фондових ринків, що вже відбувається, економічну турбулентність, а долар дешевшатиме. Такі наслідки спрогнозував у коментарі LIGA.net старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський.

Він наголосив, що євро зріс на понад 2% щодо долара через день після оголошення Трампом про нові тарифи, досягнувши найкращих показників за понад дев’ять років.

За словами Дубровського, цей крок Трампа веде до великого спаду ВВП у світі. Він також призведе до економічної кризи у США.

Для українського споживача, за його словами, прямих наслідків не буде, але можуть бути вторинні – від глобальних потрясінь. Це відлуння доходитиме до України з різних сторін.

Позитивних наслідків економіст не очікує. Хоча частина експорту з Китаю та країн Південно-Східної Азії може піти в Європу, зокрема в Україну замість США, і це знизить ціни на деякі товари. З іншого боку, розрив глобальних торгових ланцюгів призведе до зменшення виробництва та сплесків цін.