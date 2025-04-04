Как будут выглядеть глобальные последствия от пошлин Трампа: прогноз экономиста

Президент Трамп выступает во время объявления новых пошлин (Фото: EPA-EFE/KENT NISHIMURA)

Внедренные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины повлекут за собой разрыв глобальных торговых цепочек, уменьшение производства и удорожание товаров, уменьшение покупательной способности по миру, а прежде всего в США. Это повлечет уже происходящее падение фондовых рынков, экономическую турбулентность, а доллар будет дешеветь. Такие последствия спрогнозировал в комментарии старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

Он подчеркнул, что евро вырос более чем на 2% по отношению к доллару через день после объявления Трампом о новых тарифах, достигнув лучших показателей за более чем девять лет.

По словам Дубровского, этот шаг Трампа ведет к большому спаду ВВП в мире. Он также приведет к экономическому кризису США.

Для украинского потребителя, по его словам, прямых последствий не будет, но могут быть вторичные – от глобальных потрясений. Это эхо будет доходить до Украины с разных сторон.

Положительных последствий экономист не ожидает. Хотя часть экспорта из Китая и стран Юго-Восточной Азии может пойти в Европу, в частности в Украину вместо США, и это снизит цены на некоторые товары. С другой стороны, разрыв глобальных торговых цепей приведет к уменьшению производства и всплеску цен.