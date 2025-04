"Руки прочь!" В США проходят многочисленные митинги против Трампа и Маска – фото, видео

Противники президента США Дональда Трампа, а также миллиардера и чиновника Илона Маска вышли на митинги по всей Америке, чтобы выразить протест против действий администрации по сокращению расходов, экономики, прав человека и другим вопросам. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Более 1200 демонстраций "Руки прочь!" (англ. — Hands Off!) были запланированы свыше 150 группами, в том числе организациями по защите гражданских прав, профсоюзами, защитниками ЛГБТК+ сообщества, ветеранами и избирательными активистами. Среди мест протеста заявлены Национальная аллея возле Белого дома в Вашингтоне, капитолии штатов и другие места во всех 50 регионах страны.

Протестующие осудили действия администрации Трампа по увольнению тысяч федеральных служащих, закрытию офисов социальной защиты, фактическому прекращению работы целых агентств, депортации мигрантов, снижению уровня защиты трансгендеров и сокращению финансирования программ здравоохранения.

Выступая на протесте в Вашингтоне Пол Осадебе, юрист Министерства жилищного строительства и местного развития США и профсоюзный организатор, раскритиковал Трампа, Маска и других сотрудников администрации за то, что те не ценят работу федеральных служащих по созданию "основы экономической безопасности и силы для работающих людей".

"Миллиардеры и олигархи не ценят ничего, кроме прибыли и власти, и они точно не ценят вас, вашу жизнь или вашу общину. И мы видим, что им безразлично, кого они должны уничтожить или кому причинить боль, чтобы получить то, что они хотят", – заявил Осадебе.

Вот фотографии из Вашингтона и Нью-Йорка, которые публикует агентство EPA. В столице виден и транспарант против российского диктатора Владимира Путина и его взаимоотношений с Трампом.

В Бостоне, штат Массачусетс, тысячи людей собрались в парке в центре города, держа плакаты с лозунгами, среди которых "Руки прочь от нашей демократии", "Руки прочь от нашей социальной защиты", "Разнообразие и равенство делает Америку сильной. Руки прочь!". В Огайо сотни людей собрались в дождливую погоду у здания парламента штата в городе Колумбус.

Видео с митинга в Бостоне, на второй записи видны украинские флаги:

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB