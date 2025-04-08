В Вашингтоне планируют провести военный парад на день рождения Трампа – The Hill

День рождения Трампа 14 июня. В тот же день в США отметят 250-летие армии, выяснили журналисты

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Администрация Дональда Трампа планирует провести военный парад в Вашингтоне на 79-й день рождения президента. Об этом пишут The Hill и Washington City Paper.

Трамп родился 14 июня. В этот же день в США будут отмечать 250-летие армии, о чем сообщил высокопоставленный чиновник администрации в интервью изданию NewsNation.

По данным Washington City Paper, парад протянется почти на 6,5 км от Пентагона до Белого дома.

Представитель армии рассказал изданию The Hill, что "есть планы организовать парад с участием армии", но уточнил, что на данный момент это еще не подтверждено. Он также отметил, что празднование 250-летия армии будет значительно более масштабным, чем в предыдущие годы.

Планы по мероприятию начали разрабатывать еще в прошлом году, и с тех пор его масштабы значительно выросли. По словам чиновника, к организации праздника активно привлечены местные власти Вашингтона.

"Армия очень рада отпраздновать свое 250-летие со всей страной. Наше намерение состоит в том, чтобы американцы гордились своей армией, а также гордились своей нацией. Пока слишком рано говорить, будет ли у нас парад, но мы работаем с Белым домом, а также с несколькими государственными учреждениями, чтобы сделать празднование событием национального уровня", – сказал пресс-секретарь армии полковник Дэйв Батлер.

5 апреля 2025 года противники Трампа и миллиардера и чиновника Илона Маска вышли на митинги во всей Америке, чтобы выразить протест против действий администрации по сокращению расходов, экономики, прав человека и другим вопросам.