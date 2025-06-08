До Вашингтона на перший за 30 років парад завезли танки Abrams та іншу техніку – відео
До Вашингтона доставили десятки одиниць бронетехніки, яка за тиждень візьме участь в урочистому параді з нагоди 250-річчя армії США, що збіглося з днем народження президента Дональда Трампа. Відео на платформі X опублікував колишній кореспондент Голосу Америки Остап Яриш.
"Вулицями проїдуться танки Abrams, броньовики Bradley та Stryker, САУ Paladin, гаубиці M777 та інша важка техніка", – йдеться у повідомленні.
DC is preparing for a military parade next Saturday to mark the 250th anniversary of the U.S. Army, which coincides with Donald Trump's 79th birthday. The parade will feature dozens of Abrams tanks, Bradley and Stryker IFVs, howitzers, and other heavy equipment.— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) June 8, 2025
📷 @BenjAlvarez1 pic.twitter.com/8n7uCgejAK
Американський телеканал ABC News повідомляє, що підготовка до транспортування деякої техніки, зокрема танків із Техасу, розпочалася близько двох тижнів тому. Орієнтовна вартість проведення параду становить близько $45 млн.
Раніше агенція Associated Press писала, що у параді Трампа візьмуть участь понад 6600 військових. Передбачається також залучити щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, дев'ять оркестрів та, можливо, кількох тисяч цивільних.
- Річниця армії збігається з 79-м днем народження Трампа 14 червня.
- За даними Washington City Paper, парад простягнеться майже на 6,5 км від Пентагону до Білого дому.