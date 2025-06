До Вашингтона на перший за 30 років парад завезли танки Abrams та іншу техніку – відео

До Вашингтона доставили десятки одиниць бронетехніки, яка за тиждень візьме участь в урочистому параді з нагоди 250-річчя армії США, що збіглося з днем народження президента Дональда Трампа. Відео на платформі X опублікував колишній кореспондент Голосу Америки Остап Яриш.

"Вулицями проїдуться танки Abrams, броньовики Bradley та Stryker, САУ Paladin, гаубиці M777 та інша важка техніка", – йдеться у повідомленні.

DC is preparing for a military parade next Saturday to mark the 250th anniversary of the U.S. Army, which coincides with Donald Trump's 79th birthday. The parade will feature dozens of Abrams tanks, Bradley and Stryker IFVs, howitzers, and other heavy equipment.



