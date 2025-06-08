До Вашингтона на перший за 30 років парад завезли танки Abrams та іншу техніку – відео
Американці на танку Abrams (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

До Вашингтона доставили десятки одиниць бронетехніки, яка за тиждень візьме участь в урочистому параді з нагоди 250-річчя армії США, що збіглося з днем народження президента Дональда Трампа. Відео на платформі X опублікував колишній кореспондент Голосу Америки Остап Яриш.

"Вулицями проїдуться танки Abrams, броньовики Bradley та Stryker, САУ Paladin, гаубиці M777 та інша важка техніка", – йдеться у повідомленні.

Американський телеканал ABC News повідомляє, що підготовка до транспортування деякої техніки, зокрема танків із Техасу, розпочалася близько двох тижнів тому. Орієнтовна вартість проведення параду становить близько $45 млн.

Раніше агенція Associated Press писала, що у параді Трампа візьмуть участь понад 6600 військових. Передбачається також залучити щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, дев'ять оркестрів та, можливо, кількох тисяч цивільних.

  • Річниця армії збігається з 79-м днем народження Трампа 14 червня.
  • За даними Washington City Paper, парад простягнеться майже на 6,5 км від Пентагону до Білого дому.
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