У Лос-Анджелесі заворушення через імміграційні рейди, Трамп вводить 2000 нацгвардійців

З вечора 6 червня у Лос-Анджелесі тривають сутички між поліцією та демонстрантами після масштабних імміграційних рейдів, які є частиною політики Дональда Трампа. Президент США направляє на місце тисячі нацгвардійців, передає Fox News.

Зазначається, що Трамп направляє 2000 бійців Національної гвардії до Лос-Анджелеса для придушення заворушень, викликаних рейдами проти нелегальних мігрантів.

"Нехай Бог благословить мужніх чоловіків і жінок з місцевих і федеральних правоохоронних органів та Національної гвардії, які працюють над відновленням законності та порядку в Лос-Анджелесі. Ми з вами — і хаос закінчиться зараз", – йдеться у повідомленні Білого дому.

З вечора 6 червня у каліфорнійському місті тривають сутички між мешканцями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами Імміграційної та митної поліції (ICE).

У районі Парамаунт співробітники ICE застосували сльозогінний газ і кийки для розгону натовпу. Протестувальники своєю чергою кидали у правоохоронців уламки бетону. Мер Лос-Анджелеса Карен Басс засудила рейди, заявивши, що ті "сіють терор" і підривають безпеку в місті.

It's a fairly peaceful protest by the Leftists again 😂🤣 complaints follow ICE, ICE, BABY. Great song! 🤣😅 ICE came to Los Angeles causing demonstrations 🔥🔥 pic.twitter.com/tt1IO4Y6ML

The thugs are trying to set buildings on fire in Los Angeles.



The National Guard needs to be reinforced!



The streets are in chaos. pic.twitter.com/oPDIXdflJE