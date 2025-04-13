Адміністрація Трампа прагне депортувати мільйон мігрантів за рік – WP

Адміністрація президента США веде переговори з 30 країнами про прийняття мігрантів, яких неможливо депортувати до їх рідних держав

Коста-Рика приймає депортованих зі США мігрантів (Фото: ЕРА/Jeffrey Arguedas)

Американська газета The Washington Post дізналася, що адміністрація президента Дональда Трампа готує план масової депортації. Обговорюється можливість депортувати до 1 мільйона осіб протягом року.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За інформацією журналістів, депортація мільйона мігрантів за рік, імовірно, стане рекордом, оскільки попередній найвищий показник становив понад 400 000 осіб на рік за президентства Барака Обами.

Згідно з публікацією, радник Білого дому Стівен Міллер щодня працює над стратегією досягнення цієї мети разом з чиновниками Міністерства внутрішньої безпеки та інших федеральних відомств. Одна з пропонованих стратегій передбачає депортацію деяких з 1,4 мільйона мігрантів, які вже отримали остаточні накази про депортацію, але не можуть бути вислані через відмову їхніх країн прийняти їх назад.

Адміністрація веде переговори з 30 країнами про прийняття мігрантів, яких неможливо депортувати до їх рідних держав. У нещодавньому судовому поданні зазначено, що планується відправити "тисячі" таких осіб до так званих "третіх країн".

Попри те, що спроби депортувати мігрантів до третіх країн здійснювалися і раніше, це буде найбільша операція з депортації в історії США, яку реалізує адміністрація Трампа, зазначає WP. На цей час депортація вже здійснюється до таких країн, як Мексика, Коста-Рика, Панама, а нещодавно один мігрант був відправлений до Руанди.

Читайте також США заборонили своїм держслужбовцям мати романтичні стосунки з громадянами Китаю – AP

Заступник прессекретаря Білого дому Куш Десаї не коментував конкретні цілі уряду, але зазначив, що адміністрація Трампа отримала мандат від виборців на виправлення політики безпеки кордонів та імміграційного законодавства, а весь уряд сфокусований на реалізації цього мандату.

Водночас за словами аналітиків, досягти мільйона депортацій не так просто. Більшість із 11 мільйонів нелегальних мігрантів у США мають право на слухання в імміграційному суді, що може затягнути процес на місяці або навіть роки.

Колишні співробітники імміграційних служб зазначають, що досягнення такої мети зіткнеться з фінансовими та правовими труднощами, а також знизить моральний дух серед працівників імміграційних органів, які вже працюють на межі своїх можливостей.

24 січня 2025 року речниця Білого дому Каролін Левітт опублікувала перші кадри депортації нелегалів зі США.

7 лютого депортовані зі США індійські мігранти заявили, що їх тримали у кайданах 40 годин польоту.

4 березня Трамп пригрозив студентам арештами та депортаціями за протести.