Верховний суд США дозволив депортації на підставі закону 1798 року, але з обмеженнями

Закон про іноземних ворогів 1798 року найбільш відомий тим, що використовувався для інтернування іммігрантів у роки Другої світової війни

Будівля Верховного суду США (Фото: Will Oliver/EPA)

Верховний суд дозволяє президенту США Дональду Трампу вимагати депортацію ймовірних членів венесуельських банд з використанням закону 1798 року, але накладає певні обмеження. Про його рішення від 8 квітня повідомляє Reuters.

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Суд у непідписаній постанові, яку ухвалили консервативні судді п'ятьма голосами проти чотирьох, дозволив Трампу використовувати Закон про іноземних ворогів. Проголосували проти консервативна суддя Емі Коні Барретт і троє ліберальних суддів.

Закон про іноземних ворогів найбільш відомий тим, що використовувався для інтернування японських, італійських та німецьких іммігрантів у роки Другої світової війни.

Закон уповноважує президента США депортувати, затримати чи накласти обмеження на людей, які прихильні іноземній державі та можуть загрожувати національній безпеці у воєнний час.

Верховний суд задовольнив прохання адміністрації скасувати наказ американського судді Джеймса Боасберга, який тимчасово заблокував спрощену депортацію, поки триває судовий процес у справі.

Адміністрація Трампа стверджувала, що цим Боасберг посягнув на повноваження президента в ухваленні рішень щодо національної безпеки.

Також суд встановив обмеження щодо того, як може відбуватися депортація, наголошуючи на необхідності судового нагляду. Затримані "мають отримати повідомлення після дати розпорядження про те, що вони підлягають висилці відповідно до Закону".

Повідомлення, на думку суддів, має бути надано в "розумні терміни та таким чином, щоб люди могли фактично добиватися "habeas relief" [перегляд судом законності затримання] у належному місці до того, як відбудеться висилка".

"Верховний суд підтвердив верховенство закону в нашій країні, дозволивши президенту, ким би він не був, забезпечити безпеку наших кордонів, захистити наші сім'ї та саму нашу країну", – прокоментував Трамп рішення Верховного суду в Truth Social.

24 січня речниця Білого дому Лівітт опублікувала перші кадри депортації нелегалів зі США.

7 лютого депортовані зі США індійські мігранти заявили, що їх тримали у кайданах 40 годин польоту.

4 березня Трамп пригрозив студентам арештами та депортаціями за протести.