CNN: Трамп може застосувати повноваження воєнного часу для прискорення депортації нелегалів
Адміністрація президента США Дональда Трампа може застосувати широкі повноваження воєнного часу, щоб прискорити масову депортацію мігрантів. Про це повідомляє CNN з посиланням на чотирьох анонімних співрозмовників, знайомих із ходом дискусії.
Зазначається, що оголосити про це можуть 14 березня. Зараз чиновники доопрацьовують деталі.
За даними CNN, йдеться про маловідомий Закон про ворогів-іноземців 1798 року. Він надає президенту США "величезні повноваження" щодо виявлення та депортації нелегальних іммігрантів. Однак юристи стверджують, що Трамп може зіткнутися з "нелегкою боротьбою" в суді.
CNN повідомляє, що розширення повноважень президента обговорюють у кількох відомствах, оскільки чиновники готуються виконувати вимоги цього закону.
Головною метою для депортації залишаються члени венесуельського організованого злочинного угруповання "Трен де Арагуа" (TDA). Воно дії не тільки в США, а ще у низці країн. На початку терміну Трамп наказав визнати це угруповання терористичною організацією.
- 21 січня 2025 року Трамп обмежив автоматичне громадянство США для дітей нелегалів і "візових туристів". Уже 23 січня суд тимчасово заблокував цей указ, але Трамп заявив про подання апеляції.
- 24 січня речниця Білого дому Лівітт опублікувала перші кадри депортації нелегалів зі США.
- 26 січня Трамп заявив, що США запровадять санкції проти Колумбії у зв'язку з тим, що та відмовилася прийняти військово-транспортні літаки, на борту яких були депортовані колумбійські громадяни.
- 27 січня стало відомо, що колумбійський уряд погодився з усіма умовами Трампа, зокрема приймати депортаційні рейси.
- 7 лютого депортовані зі США індійські мігранти заявили, що їх тримали у кайданах 40 годин польоту.