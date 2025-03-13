CNN: Трамп може застосувати повноваження воєнного часу для прискорення депортації нелегалів

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ AL Drago)

Адміністрація президента США Дональда Трампа може застосувати широкі повноваження воєнного часу, щоб прискорити масову депортацію мігрантів. Про це повідомляє CNN з посиланням на чотирьох анонімних співрозмовників, знайомих із ходом дискусії.

Зазначається, що оголосити про це можуть 14 березня. Зараз чиновники доопрацьовують деталі.

За даними CNN, йдеться про маловідомий Закон про ворогів-іноземців 1798 року. Він надає президенту США "величезні повноваження" щодо виявлення та депортації нелегальних іммігрантів. Однак юристи стверджують, що Трамп може зіткнутися з "нелегкою боротьбою" в суді.

CNN повідомляє, що розширення повноважень президента обговорюють у кількох відомствах, оскільки чиновники готуються виконувати вимоги цього закону.

Головною метою для депортації залишаються члени венесуельського організованого злочинного угруповання "Трен де Арагуа" (TDA). Воно дії не тільки в США, а ще у низці країн. На початку терміну Трамп наказав визнати це угруповання терористичною організацією.

21 січня 2025 року Трамп обмежив автоматичне громадянство США для дітей нелегалів і "візових туристів". Уже 23 січня суд тимчасово заблокував цей указ, але Трамп заявив про подання апеляції.

24 січня речниця Білого дому Лівітт опублікувала перші кадри депортації нелегалів зі США.

26 січня Трамп заявив, що США запровадять санкції проти Колумбії у зв'язку з тим, що та відмовилася прийняти військово-транспортні літаки, на борту яких були депортовані колумбійські громадяни.

27 січня стало відомо, що колумбійський уряд погодився з усіма умовами Трампа, зокрема приймати депортаційні рейси.

7 лютого депортовані зі США індійські мігранти заявили, що їх тримали у кайданах 40 годин польоту.