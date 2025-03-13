CNN: Трамп может применить полномочия военного времени для ускорения депортации нелегалов
Администрация президента США Дональда Трампа может применить широкие полномочия военного времени, чтобы ускорить массовую депортацию мигрантов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех анонимных собеседников, знакомых с ходом дискуссии.
Отмечается, что объявить об этом могут 14 марта. В настоящее время чиновники дорабатывают детали.
По данным CNN, речь идет о малоизвестном Законе о врагах-иностранцах от 1798 года. Он предоставляет президенту США "огромные полномочия" по выявлению и депортации нелегальных иммигрантов. Однако юристы утверждают, что Трамп может столкнуться с "нелегкой борьбой" в суде.
CNN сообщает, что расширение полномочий президента обсуждается в нескольких ведомствах, поскольку чиновники готовятся выполнять требования этого закона.
Главной целью для депортации остаются члены организованной венесуэльской преступной группировки "Трен де Арагуа" (TDA). Она действует не только в США, а еще в ряде стран. В начале срока Трамп приказал признать эту группировку террористической организацией.
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