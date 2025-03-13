CNN: Трамп может применить полномочия военного времени для ускорения депортации нелегалов

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / AL Drago)

Администрация президента США Дональда Трампа может применить широкие полномочия военного времени, чтобы ускорить массовую депортацию мигрантов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех анонимных собеседников, знакомых с ходом дискуссии.

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Отмечается, что объявить об этом могут 14 марта. В настоящее время чиновники дорабатывают детали.

По данным CNN, речь идет о малоизвестном Законе о врагах-иностранцах от 1798 года. Он предоставляет президенту США "огромные полномочия" по выявлению и депортации нелегальных иммигрантов. Однако юристы утверждают, что Трамп может столкнуться с "нелегкой борьбой" в суде.

CNN сообщает, что расширение полномочий президента обсуждается в нескольких ведомствах, поскольку чиновники готовятся выполнять требования этого закона.

Главной целью для депортации остаются члены организованной венесуэльской преступной группировки "Трен де Арагуа" (TDA). Она действует не только в США, а еще в ряде стран. В начале срока Трамп приказал признать эту группировку террористической организацией.

21 января 2025 года Трамп ограничил автоматическое гражданство США для детей нелегалов и "визовых туристов". Уже 23 января суд временно заблокировал этот указ, но Трамп заявил о подаче апелляции.

24 января пресс-секретарь Белого дома Ливитт опубликовала первые кадры депортации нелегалов из США.

26 января Трамп заявил, что США введут санкции против Колумбии в связи с тем, что та отказалась принять военно-транспортные самолеты, на борту которых были депортированы колумбийские граждане.

27 января стало известно, что колумбийское правительство согласилось со всеми условиями Трампа, в том числе принимать депортационные рейсы.

7 февраля депортированные из США индийские мигранты заявили, что их держали в кандалах 40 часов полета.